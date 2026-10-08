El servicio contará con vigilancia presencial las 24 horas y mantenimiento de los sistemas de videovigilancia mientras se entregan las viviendas

Las Palmas adjudica la vigilancia de 224 viviendas públicas de Tamaraceite y Las Rehoyas. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado por 190.000 euros el contrato de vigilancia y seguridad de 224 viviendas públicas situadas en Tamaraceite y Las Rehoyas.

El servicio, adjudicado a Cenpol Seguridad, S.L., se desarrollará mientras se completa el proceso de escrituración y entrega de los inmuebles a sus nuevos propietarios.

El contrato se divide en dos lotes de 95.000 euros cada uno. El primero contempla la vigilancia de 76 viviendas del ARRU de Tamaraceite, en la calle María Arencibia Cabrera, mientras que el segundo corresponde a las 148 viviendas protegidas, locales y garaje de Las Rehoyas, ubicadas en la calle Carretera de Mata.

Vigilancia presencial las 24 horas

El servicio incluye vigilancia presencial las 24 horas, incluidos festivos, además de la conexión y el mantenimiento de los sistemas de CCTV instalados en los accesos.

La empresa también gestionará de forma remota los sistemas de seguridad y realizará su mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar la protección de los edificios, instalaciones, perímetros y zonas exteriores.