Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá | J7 Segunda Federación

El Anexo será el escenario en el que Las Palmas Atlético se medirá al RSD Alcalá en su lucha por salir de los puestos de descenso

Miniatura Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá

Las Palmas Atlético afronta este domingo a las 12:00 (hora canaria) una nueva cita clave en su lucha por escapar de los puestos de descenso. El filial amarillo recibirá en el Anexo al RSD Alcalá, un rival en buena dinámica, en el encuentro correspondiente a la séptima jornada del Grupo 5 de la Segunda Federación.

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto canario llega al choque con la moral reforzada tras sumar su segundo triunfo de la temporada el pasado fin de semana. Los canarios se impusieron por 0-1 al Ilicitano, logrando además su primera victoria a domicilio, un resultado que les permite coger aire y confianza de cara a este nuevo compromiso en casa.

Enfrente estará un RSD Alcalá en buen momento. El conjunto madrileño venció en su último encuentro al Quintanar del Rey (1-0) y suma cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Clasificación

Pese al último triunfo, Las Palmas Atlético continúa en zona de descenso con seis puntos, fruto de dos victorias y cuatro derrotas, aunque la situación clasificatoria podría cambiar con un nuevo resultado positivo, ya que solo les separa un punto de la salvación.

Por otro lado, la solidez defensiva y regularidad han permitido al Alcalá situarse octavo en la tabla, con ocho puntos tras dos victorias, dos empates y una única derrota, precisamente ante el San Sebastián de los Reyes, segundo clasificado.