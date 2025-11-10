Las Palmas Atlético vs Getafe B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 16 de noviembre. Partido correspondiente a la J11 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Las Palmas Atlético vs Getafe B se enfrentan el 16 de noviembre a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Anexo Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 11 de la Segunda Federación.

Las Palmas Atlético vs Getafe B | J11 Segunda Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras empatar por 1-1 en San Sebastián de los Reyes. El filial canario se encuentra a mitad de tabla del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Getafe se encuentra en puesto de ascenso directo. Y es que con 21 puntos está situado en la primera posición de la tabla.

Posiciones en la clasificación de Las Palmas Atlético y Getafe B

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 10ª posición con 14 puntos, a 2 puntos de entrar en puestos de playoff. En cambio, el Getafe ocupa la primera posición. El conjunto madrileño se encuentra ahora mismo en ascenso directo, con 21 puntos, 7 por encima de Las Palmas Atlético.

Últimos enfrentamientos H2H entre Las Palmas Atlético y Getafe B

En los dos últimos enfrentamientos entre ambos equipos ha ganado un partido cada uno, coincidiendo con que era el equipo visitante el ganador. El equipo canario en sus últimos tres partidos, ha ganado uno y empatado dos. Sin embargo, el equipo madrileño llega al encuentro tras haber ganado dos de sus tres últimos partidos y empatado el otro.

