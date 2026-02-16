Las Palmas Atlético vs Rayo Vallecano B | J24 Segunda Federación 25-26

Las Palmas Atlético vs Rayo Vallecano B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 22 de febrero. Partido correspondiente a la J24 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Las Palmas Atlético y Rayo Vallecano B se enfrentan este domingo 22de febrero a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Anexo Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 24 de la Segunda Federación.

Las Palmas Atlético vs Rayo Vallecano B | J24 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras empatar 1-1 en su visita al Fuenlabrada. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Rayo Vallecano B se encuentra en puestos de descenso. Y es que con 26 puntos está situado en la decimotercera posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de Las Palmas Atlético y Rayo Vallecano B

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 9ª posición con 30 puntos, pero un partido menos. En cambio, el Rayo Vallecano B ocupa la decimotercera posición. El conjunto madrileño se encuentra con 26 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Las Palmas Atlético y Rayo Vallecano B

Las Palmas Atlético y Rayo Vallecano B se han enfrentado solamente tres veces, el Rayo Vallecano B ganó el último, mientras que los otros dos acabaron en empate. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado uno, empatado tres y perdido el otro. Por su parte, el equipo madrileño llega al encuentro tras haber perdido sus últimos cinco partidos.

