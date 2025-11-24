Las Palmas Atlético vs UB Conquense. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 30 de noviembre. Partido correspondiente a la J13 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Las Palmas Atlético vs UB Conquense se enfrentan el 30 de noviembre a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Anexo Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 13 de la Segunda Federación.

Las Palmas Atlético vs UB Conquense | J13 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder por la mínima ante el Coria. El filial canario se encuentra a mitad de tabla del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Conquense se encuentra a 1 punto de entrar en puestos de playoff. Y es que con 18 puntos está situado en la sexta posición de la tabla.

Posiciones en la clasificación de Las Palmas Atlético y UB Conquense

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 9ª posición con 17 puntos, a 2 puntos de entrar en puestos de playoff. En cambio, el Conquense ocupa la sexta posición. El conjunto manchego se encuentra a 1 punto de los puestos de ascenso, con 18 puntos, solamente un punto por encima de Las Palmas Atlético.

Últimos enfrentamientos H2H entre Las Palmas Atlético y UB Conquense

En los dos últimos enfrentamientos entre ambos equipos ha ganado un partido cada uno, coincidiendo con que era el equipo visitante el ganador. El equipo canario en sus últimos tres partidos, ha ganado uno, empatado otro y perdido el otro. Por su parte, el equipo manchego llega al encuentro tras haber ganado uno de sus tres últimos partidos y habiendo empatado los otros dos.

