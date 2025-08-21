Las Palmas de GC retira 190 toneladas de basura de sus calles

Es resultado del Plan de Higiene Urbana desde su puesta en marcha en unos 100 barrios de Las Palmas de GC

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha retirado unas 190 toneladas de residuos en más de un centenar de barrios en el marco del Plan de Higiene Urbana desde que entrara en funcionamiento en noviembre del año 2023.

La alcaldesa, Carolina Darias, visitó este jueves las tareas de limpieza que se llevan a cabo en el barrio de Las Chumberas dentro de la IV Fase del Plan. Este plan actuará, entre julio y diciembre, en 41 barrios de la ciudad.

Las Palmas de Gran Canaria retira 190 toneladas de residuos dentro del Plan de Higiene Urbana desde su puesta en marcha

Desde noviembre de 2023

Esta intervención forma parte de este plan especial que desde noviembre de 2023 se ha desplegado en más de un centenar de barrios. El objetivo de reforzar las labores ordinarias mediante baldeos, desbroces, retirada de enseres y limpieza de imbornales. También la reparación y sustitución de contenedores en mal estado.

Al respecto, Darias ha puesto en valor la labor de los equipos municipales. Ha apelado a continuar con este plan de la mano de los vecinos. «Queremos seguir mejorando la higiene urbana de la ciudad, seguir avanzando con la colaboración ciudadana, que siempre es muy importante» para evitar los vertidos irregulares que se producen en la ciudad, señala.

Formas de recogida de enseres

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento tiene a disposición de la ciudadanía el servicio gratuito de recogida de trastos a domicilio. También puntos de acopio transitorio. Se trata de un depósito móvil que cada día está en un barrio para acercar a los vecinos y vecinas del municipio un punto limpio.

En este Plan de Higiene Urbana, el Servicio Municipal de Limpieza ha proyectado desde su inicio un total del 36 millones de litros de agua. Otros 2.845 litros de productos desinfectantes para el saneamiento de 9.066 contenedores y 12.064 contenedores.

Se han llevado a cabo un total de 180 actuaciones en más de un centenar de barrios de los cinco distritos de la ciudad.

A lo largo de este mes, el dispositivo estará presentes en Salto del Negro, La Matula, Los Tarahales, Zárate, Schamann, Siete Puertas, El Fondillo, Pedro Hidalgo o Residencial Cruz de Piedra.