Las Palmas de Gran Canaria acoge la I Gran Canaria Swimrun

La I Gran Canaria Swimrun, disciplina de resistencia que combina tramos de natación en aguas abiertas con secciones de carrera por terrenos variados, ha congregado este sábado a más de 250 atletas en un circuito urbano que ha discurrido por la zona Puerto, el Arsenal, la Plaza de Canarias y el Real Club Náutico de la isla.

Tras ser inaugurado por la concejala de Deportes de la ciudad, Carla Campoamor, la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales, y el director de Swimrun Series Canarias, Andy Ortega, los participantes se dieron cita en la playa de Las Alcaravaneras desde el mediodía.

Prueba infantil

Los más pequeños tomaron la salida en la modalidad Gran Canaria Swimrun Kids, una prueba infantil en la que participaron menores divididos en dos categorías: de 10 a 13 años y de 14 a 17 años.

Categoría sprint

En la categoría sprint individual masculino, los ganadores fueron Viktors Vovrusko, Sergio Curbelo y Fabian Bethencourt, y en la femenina, Nadia Cusini, África Bergillos y Elena Quintanilla.

En modalidad sprint por parejas Elena Hidalgo y Almudena Pomar se llevaron la primera posición en la femenina; Alberto Cantera y Marco Antonio López consiguieron el primer puesto en pareja masculina; e Israel García e Isabel Valido, subieron a lo más alto del podio en pareja mixta.

Categoría open

En categoría open individual la vencedora fue Jana Richter, seguida de Marta Isabel Allgaier y Ana Robayna. Y en categoría masculina el ganador fue Roberto Herrera, por delante de Airam Peraaza y Pablo Moreno.

En open por parejas subieron a lo más alto Pilar Gimeno y Nivaria Benasco en la femenina; Sergio Cruz y Eduardo Wood coparon el primer lugar en la masculina y Yazmin Rodríguez y Gorka Antona fueron los mejores en pareja mixta.