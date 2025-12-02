Las Palmas de Gran Canaria mantiene una de las tasas de criminalidad más bajas entre las grandes ciudades, con descensos en hurtos, robos y otros delitos relevantes

La criminalidad sube en Canarias el triple que en resto de España

Las Palmas de Gran Canaria continúa situándose entre las grandes ciudades más seguras de España, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente al tercer trimestre de 2025. La capital presenta 39,32 delitos por cada 1.000 habitantes, una cifra que se mantiene por debajo de la mayoría de las diez ciudades más pobladas del país, donde la media se sitúa en 52,23.

Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades con una de las tasas de criminalidad más bajas del país. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, ha subrayado que “una vez se han hecho públicos los balances de criminalidad del Ministerio del Interior, Las Palmas de Gran Canaria continúa situándose entre las ciudades más seguras del país. Este logro es compartido por los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero sobre todo por la ciudadanía, que ha contribuido a construir una ciudad amable, dinámica y segura, donde se respeta la convivencia en todos nuestros barrios, calles y plazas”.

Los datos reflejan que Las Palmas de Gran Canaria registra una tasa de criminalidad inferior a la de Madrid (50,88), Barcelona (75,55), Valencia (57,54), Sevilla (55,05), Málaga (49,05), Murcia (40,30), Palma (67,44), y Alicante (58,13). En este contexto, la capital grancanaria se consolida como una referencia en materia de seguridad y convivencia urbana.

Baja criminalidad convencional

En cuanto a la criminalidad convencional, esta se sitúa en 11.950 infracciones entre enero y septiembre, una cifra estable respecto al mismo periodo del año anterior, lo que permite mantener a Las Palmas de Gran Canaria entre las grandes urbes con menor delincuencia convencional por cada mil habitantes, con 31,41 casos, una cifra que solo mejora Zaragoza.

En el análisis por tipologías, el Balance refleja una evolución positiva en varios indicadores relevantes. Los hurtos descienden un 4,8% al pasar de 3.655 a 3.479 casos, mientras que la sustracción de vehículos experimenta una reducción significativa del 25,1%, con 200 hechos frente a los 267 contabilizados en el mismo periodo del año anterior. También disminuye de forma notable el tráfico de drogas, que baja un 36% respecto a 2024, y se registra asimismo una caída en los robos con fuerza en domicilios, que pasan de 218 a 181, lo que supone una reducción del 17%, y en las agresiones sexuales con penetración, que se reducen un 19%.