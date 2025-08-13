El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inicia una campaña de sensibilización para instruir a los comercios en la separación correcta de sus residuos

Las Palmas de Gran Canaria inicia una campaña para la separación de residuos

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha presentado junto a representantes de la Zona Comercial Abierta de Triana, la campaña ‘Ciudad limpia, beneficio para todos’, una iniciativa de sensibilización y fomento de buenas prácticas para la correcta separación y depósito de residuos en los comercios del área.

Acompañada por el concejal de Limpieza, Héctor Alemán, y por el presidente de la Zona Comercial Triana, Marc Llobet, Darias ha visitado varios locales comerciales del barrio y ha subrayado que esta acción conjunta y compartida busca mejorar la higiene urbana de una de las principales arterias comerciales de la capital, implicando a quienes la protagonizan día a día. “No se trata solo de las actuaciones que el Ayuntamiento impulsa, sino de un trabajo en colaboración con los comerciantes, para seguir manteniendo nuestras calles en el mejor estado posible y reforzar el atractivo de la ciudad”, ha señalado.

Indicaciones

La alcaldesa ha explicado que, durante el mes de agosto, inspectores e inspectoras del Servicio Municipal de Limpieza visitarán los establecimientos para ofrecerles una guía de buenas prácticas, con indicaciones sobre cómo tratar el cartón de embalaje, cómo almacenar y entregar el aceite de cocina usado a un gestor autorizado o cómo identificar correctamente los contenedores para asegurar la trazabilidad. “Queremos que cada negocio cuente con la información y las herramientas necesarias para cumplir con las normas y contribuir a una ciudad más sostenible, habitable y ordenada”, ha añadido.

En este sentido, esta iniciativa nace con el objetivo de disminuir los vertidos incontrolados y los rebosos de contenedores, tanto de fracción resto como de recogida selectiva, así como contribuir a la mejora de la imagen de la zona ya una mejor convivencia entre vecinos y vecinas, comerciantes y visitantes.

Buena acogida de la campaña

Mientras, el concejal de Limpieza, Héctor Alemán, ha destacado la buena acogida de la campaña entre los comerciantes de Triana y ha recordado que esta misma acción ya se ha desarrollado en otras zonas comerciales abiertas como Puerto-Canteras y Mesa y López. “La intención es continuar llevándola a toda la ciudad, siempre en positivo y con el objetivo de mejorar, implicando a los negocios en la correcta gestión de los residuos”, ha señalado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Triana, Marc Llobet, ha puesto en valor la importancia del trabajo conjunto con el Ayuntamiento. “La gestión de residuos es un reto actual que debemos abordar de forma coordinada. Las empresas ya estamos reduciendo plásticos y envases, pero este tipo de acciones son clave para mejorar la eficiencia y la convivencia en el espacio público”, ha manifestado.