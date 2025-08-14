Las obras incluyen sustitución de vallados, mejoras de seguridad y modernización de espacios para recibir al alumnado en el curso 2025-2026

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto a la concejala de Educación, Nina Santana, visitó este jueves la Escuela Municipal Bambi. El objetivo era supervisar las obras de mejora en seis centros infantiles. La inversión, de 100.000 euros con fondos propios, forma parte de la política municipal de modernización continua de las infraestructuras educativas.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto a la concejala de Educación, Nina Santana, en la visita a la escuela Bambi | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Darias destacó que las actuaciones buscan garantizar entornos de calidad para los cerca de 1.200 niños y niñas de entre 0 y 3 años que asisten a las once escuelas infantiles municipales. “Queremos que el alumnado regrese en septiembre a centros en mejores condiciones y que las familias cuenten con espacios seguros y funcionales”, afirmó la alcaldesa.

Obras adaptadas a cada centro

En la escuela Bambi, los trabajos incluyen una nueva pérgola, la sustitución de vallados y un estudio técnico para verificar la seguridad estructural del porche de entrada. También se actúa en los centros Dumbo, Heidi, La Sirenita, Princesa Tenesoya y Los Pitufos, con intervenciones adaptadas a sus necesidades.

Según la concejala Nina Santana, las mejoras abarcan cambio de pavimentos, retirada de verjas, reparación de puertas y estructuras metálicas. También, refuerzo de medidas de seguridad en ventanas. “Queremos iniciar un proceso continuado de modernización en todas las escuelas infantiles”, explicó.

El 95 % de las matrículas cuentan con algún tipo de bonificación y un 60 % son gratuitas, recordó la alcaldesa. Darias subrayó que estas escuelas son un pilar del Gobierno de Progreso y contribuyen al desarrollo personal, social y emocional de la infancia.