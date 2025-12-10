El proyecto integra un modelo 3D urbano, sensores en tiempo real y análisis histórico con un gemelo virtual

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentó este miércoles los avances de ‘Dinamización del comercio en los mercados municipales’, un Gemelo Digital aplicado a estos espacios que permite mejorar la toma de decisiones, fortalecer la gestión local y adaptar los servicios a dinámicas reales de los barrios.

https://youtu.be/RGxDN3KrUY0

Según una nota de prensa del Ayuntamiento capitalino, este proyecto permitirá conocer lo que ocurre en tiempo real en los mercados Central y del Puerto, anticiparse a posibles incidencias y mejorar la calidad del servicio tanto para los comerciantes como para la ciudadanía.

Un nuevo modelo para conectar la ciudad

Este nuevo entorno digital representa los mercados en un modelo 3D urbano interconectado con capas de información clave, como cámaras de tráfico, estaciones medioambientales, puntos de recarga para vehículos eléctricos, rutas de guaguas y otros elementos del entorno urbano.

Una de las grandes fortalezas del proyecto es la capacidad de operar con información en tiempo real. Para ello, se han instalado 275 dispositivos sensóricos en los mercados municipales, que recogen datos sobre temperatura, humedad o niveles de CO₂, entre otros ámbitos.

Las Palmas de Gran Canaria impulsa la digitalización de sus mercados. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

“Esto ha mejorado las comunicaciones, ya tenemos los datos de las personas que asisten, a qué hora, y ahora nos permite desarrollar esas estrategias”, afirmó María Delgado, colaboradora de proyectos del Mercado Central.

“Si sabemos cuánta gente va o cuánta gente entra, en qué puntos tenemos que poner las paradas de guaguas, en qué puntos tenemos que poner las paradas de taxis”, declaró, por otro lado, José Eduardo Ramírez, presidente de Sagulpa.

Este gemelo digital representa los negocios actuales por tipología y cruza esa información con datos como edad media, tipo de hogar o nivel de renta, lo que permite detectar carencias comerciales y favorecer la implantación de nuevas actividades donde más se necesitan.