Fernando Clavijo, Antonio Morales y Carolina Darias reciben a los miembros del comité de evaluación y destacan la tricontinentalidad del archipiélago y la cultura como motor de transformación social

Los miembros del jurado que evalúan la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 han llegado a las Casas Consistoriales, donde las principales autoridades canarias les han dado la bienvenida. Entre ellas se encontraba el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, que ha saludado al comité y ha defendido la aspiración de la capital grancanaria.

RTVC

Uno de los principales argumentos de la candidatura es la tricontinentalidad de Canarias. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha destacado la posición estratégica del archipiélago como punto de conexión entre Europa, África y América. Además, su papel en la historia y el futuro del continente europeo.

Por su parte, la alcaldesa, Carolina Darias, ha subrayado que la propuesta no pretende limitarse a una programación de actividades, sino impulsar un proceso de transformación que mejore la vida de los habitantes de la ciudad, la isla y el conjunto del archipiélago.

Las Palmas de Gran Canaria comparte la fase final con Oviedo, Cáceres y Granada. En las próximas semanas se conocerá qué ciudad logrará la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031.