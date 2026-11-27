El 3,5 % es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas, incluido el Ingreso Mínimo Vital (IMV), se revalorizarán entre el 8,8 % y el 14,2 %, en función de su modalidad

Las pensiones subirán un 3,5 % en 2027. Imagen de recurso Freepik

Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 3,5 % en 2027, una vez adelantado el dato de inflación de noviembre (4,1 %), que permite avanzar el cálculo de la revalorización para el año que viene.

El 3,5 % es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas, incluido el Ingreso Mínimo Vital (IMV), se revalorizarán entre el 8,8 % y el 14,2 %, en función de su modalidad.

Según ha comunicado este viernes el Ministerio de Inclusión, en concreto, la cuantía del Ingreso Mínimo Vital aumentará un 14,1 %.

«Compromiso por ley»

«Es un compromiso por ley«, ha recordado en declaraciones en la SER el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha destacado además el mayor incremento para las mínimas y no contributivas.

La revalorización supondrá que una persona con una pensión media de jubilación (1.580,6 euros) reciba, aproximadamente, 774,5 euros adicionales al año, mientras que la pensión media del sistema (1.379,1 euros) aumentará en 676 euros anuales.

Este incremento beneficia a los cerca de 9,6 millones de personas (4,82 millones de hombres y 4,76 millones de mujeres) que reciben 10,6 millones de pensiones contributivas, además de las 722.400 pensiones correspondientes al régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.

De acuerdo con la reforma de 2021, la revalorización anual de las pensiones se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses anteriores hasta noviembre, que en esta ocasión da como resultado un 3,52 %. La cifra se confirmará el 15 de diciembre, cuando se publique el dato definitivo del IPC.

Será entonces cuando el Gobierno deberá aprobar un Decreto ley que garantice el incremento de las pensiones en el mes de enero del próximo año, aunque ya ha iniciado el procedimiento para que se tramite el Real Decreto, que supone su desarrollo normativo.

Subidas de las mínimas de entre el 8,8 % y el 14,2 %

La revalorización de las pensiones mínimas, de entre el 8,8 % y el 14,2 %, beneficiará a 2,1 millones de personas (el 68 % mujeres) y la de las no contributivas, a 475.000 (el 63 % mujeres). Por su parte, el incremento del 14,1 % del IMV afectará a 2,8 millones de personas, de los que 1,1 millones son niños, niñas y adolescentes.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social (que incluye jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares) aumentó un 4,7 % respecto al año pasado, hasta los 1.379,1 euros, según los datos del Ministerio, que recuerda además que en noviembre los pensionistas cobran la paga extraordinaria.

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se sitúa en 1.580,6 euros mensuales, tras incrementarse un 4,6 % de media respecto al año pasado.