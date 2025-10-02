El certamen internacional, celebrado en Asturias, otorgó seis medallas de playa y dos de bronce a las sidras canarias

Las sidras canarias logran ocho premios en el concurso internacional SISGA 25.

Un total de ocho sidras canarias han sido galardonadas en la decimoquinta edición del Salón Internacional de les Sidres de Gala (SISGA), celebrado del 25 al 28 de septiembre en Gijón (Asturias). Entre las producciones de las islas distinguidas, seis recibieron medalla de plata y dos obtuvieron un bronce. En la cita participaron 207 elaboraciones de 68 lagares procedentes de 18 países.

Los cinco lagares canarios premiados en este evento han sido Castro & Magán, Tuscany, El Valle Secreto, Lagar de Valleseco y Bodegas FRP. Respecto a la procedencia de las producciones canarias premiadas, cinco son de Gran Canaria y tres de La Palma.

En la categoría de sidras de copa seca destacaron con medalla de plata Sidra Natural sin filtrar, producida por Lagar de Valleseco (Gran Canaria). Así como las variedades natural y extra de La Mirla Sidrera, producidas por Castro & Magán (La Palma).

En esta bodega palmera también recayó una plata. En el apartado de sidras espumosas brut, por La Mirla Sidrera Espumosa natural, elaboración que recibió el premio al Mejor Sidra de Canarias en el II Concurso de Sidras Agrocanarias, organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y celebrado en julio. Además, en la misma categoría, consiguió este metal la elaboración Niebla Etiqueta Negra, de Bodegas FRP (Gran Canaria).

Asimismo también logró una medalla de plata, Sidra Espumosa Brut Nature de Tuscany (Gran Canaria) en el apartado dedicada a estas variedades. Este productor fue distinguido también con un bronce en la categoría de sidras de copa seca por su sidra natural. Para completar el medallero de las producciones canarias reconocidas, destacó entre las sidras con sabores, la variedad de limón producida por El Valle Secreto (Gran Canaria).

Patrocinio del Gobierno canario

El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), facilitó la presencia de diez empresas del archipiélago en este certamen. Sufragó el envío a Gijón de las muestras. Muestras que compitieron con otros lagares de Asturias, País Vasco, León, Galicia o Cataluña. Además de las de países con tradición sidrera como Irlanda, Bélgica, Alemania, Austria, Chile, Estados Unidos o Japón, entre otros.

El Salón Internacional SISGA 2025, que persigue la internacionalización de este producto y la interrelación entre los participantes en la cita, está organizada por la Fundación Asturies XXI, en colaboración con la Fundación Caja Rural de Xixón, la revista La Sidra, y el Ayuntamiento de Gijón.