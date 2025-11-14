Desde este viernes 14 de noviembre, entra en vigor una obligación incorporada en la Ley de Prevención de riesgos laborales, aprobada a finales del pasado año

Declaraciones de: Montserrat Cosano, Secretaria de Empleo de CCOO Canarias y Héctor Fajardo, Vicesecretario General de Organización UGT Canarias

Las familias que tengan contratada una empleada del hogar deben haberle notificado antes de este viernes todos los riesgos o potenciales peligros que pudieren provocarle un accidente doméstico.

Imagen archivo RTVC.

Cabe destacar que de no hacerlo, se exponen a una multa por parte de la Inspección de Trabajo de hasta 49.000 euros. Además de posibles demandas por parte de sus trabajadoras si llegan a tener un percance.

Por tanto, desde este viernes 14 de noviembre entra en vigor una obligación incorporada en la Ley de Prevención de riesgos laborales, aprobada a finales del pasado año y que pretende mejorar las condiciones de seguridad de las más de 300.000 empleadas del hogar que operan en España.