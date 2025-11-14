ES NOTICIA

Las trabajadoras de hogar deben recibir información de los riesgos laborales

Redacción RTVC
Desde este viernes 14 de noviembre, entra en vigor una obligación incorporada en la Ley de Prevención de riesgos laborales, aprobada a finales del pasado año

Declaraciones de: Montserrat Cosano, Secretaria de Empleo de CCOO Canarias y Héctor Fajardo, Vicesecretario General de Organización UGT Canarias

Las familias que tengan contratada una empleada del hogar deben haberle notificado antes de este viernes todos los riesgos o potenciales peligros que pudieren provocarle un accidente doméstico.

Desde este viernes 14 de noviembre entra en vigor una obligación incorporada en la Ley de Prevención de riesgos laborales, aprobada a finales del pasado año
Imagen archivo RTVC.

Cabe destacar que de no hacerlo, se exponen a una multa por parte de la Inspección de Trabajo de hasta 49.000 euros. Además de posibles demandas por parte de sus trabajadoras si llegan a tener un percance.

Por tanto, desde este viernes 14 de noviembre entra en vigor una obligación incorporada en la Ley de Prevención de riesgos laborales, aprobada a finales del pasado año y que pretende mejorar las condiciones de seguridad de las más de 300.000 empleadas del hogar que operan en España.

