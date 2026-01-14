El PP denuncian dilaciones injustificadas en la Mesa del Congreso pese al apoyo del 97% de la Cámara a la ley para un registro de celíacos

El Partido Popular reclamó este miércoles al PSOE el fin del “bloqueo injustificado” de la Proposición de Ley destinada a crear un registro nacional de personas con enfermedad celíaca y a conceder una ayuda directa de 600 euros para compensar el sobrecoste de los alimentos sin gluten.

Los diputados y senadores canarios del PP denunciaron que la Mesa del Congreso, que preside Francina Armengol, está retrasando la tramitación de la iniciativa mediante la ampliación reiterada del plazo de enmiendas, a pesar de que la propuesta se respalda por el 97% de los diputados en su votación inicial del pasado 21 de octubre.

El PP exige al PSOE desbloquear la ley para crear un registro nacional de celíacos y una ayuda de 600 euros. PP Canarias

Ayuda económica directa

El diputado por Las Palmas y secretario tercero de la Mesa, Guillermo Mariscal, afirmó que “no hay razón para que no se tramite” y acusó a la mayoría de la Mesa de prolongar el proceso “con el único objetivo de que la iniciativa no salga adelante”. La propuesta contempla, además del registro nacional, una ayuda económica directa para aliviar el impacto del elevado coste de la cesta de la compra sin gluten.

Desde el PP subrayan que la medida beneficiaría a unas 22.000 personas en Canarias y recuerdan que el coste estimado es asumible, por lo que consideran que el retraso responde únicamente a “falta de voluntad política”. El grupo popular insiste en que existe un amplio consenso parlamentario y reclama que la ley continúe su tramitación sin más demoras.