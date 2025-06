Lee Jae Myung ha logrado el apoyo del 49,20 % de los electores frente al 41,46 del conservador Kim Moon Soon

El líder opositor Lee Jae Myung gana las presidenciales en Corea del Sur. EP

El candidato del opositor Partido Demócrata (PD) de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha ganado las elecciones presidenciales celebradas este martes en el país asiático, tras meses de crisis política derivada del intento de imponer la ley marcial por parte del entonces presidente, Yoon Suk Yeol, que fue finalmente destituido.

Lee se ha hecho con el 49,20 por ciento de los apoyos frente al 41,46 por ciento de los respaldos obtenidos por el candidato conservador, Kim Moon Soon, del Partido del Poder Popular (PPP). Datos según el 98,5 por ciento del escrutinio.

En un discurso, el candidato liberal ha prometido «superar la insurrección» y garantizar que no se produzca un «golpe militar», en referencia al intento de Yoon de imponer la ley marcial. «Cumpliré mi misión de crear un mundo donde se restablezca la democracia. Y donde se respete la soberanía de pueblo en una república democrática, conviviendo en cooperación», ha expresado.

«En cuanto sea confirmado como presidente electo, dedicaré todas mis fuerzas a reactivar la economía y recuperar los medios de vida de la población», ha asegurado Lee. En 2022 perdió ante Yoon por un estrecho margen de menos de un punto porcentual.

Con esta victoria, el electorado ha apostado por el candidato «del cambio» tras la destitución de Yoon. Esto coloca al país en la senda para poner fin al ‘impasse’ institucional vivido hasta ahora. Y provocado por la existencia de un Parlamento de mayoría opositora frente a un presidente de distinto color político.

Kim reconoce su derrota

Minutos antes, Kim ha reconocido su derrota: «Acepto humildemente la decisión del pueblo. No olvidaré el cálido apoyo que el pueblo me ha brindado hasta ahora. Agradezco la dedicación de los miembros del partido que me eligieron y me han acompañado en la contienda».

Mientras que ha felicitado a Lee por «haber sido elegido» en las urnas, ha subrayado que el país «ha seguido logrando grandes avances gracias a la fuerza de su pueblo, a pesar de la crisis que enfrentó». Según declaraciones realizadas durante la madrugada en una conferencia de prensa desde la sede del partido y recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

La victoria del opositor surcoreano, una figura que ha ganado notoriedad durante los últimos años tras ser objeto de un apuñalamiento y salir a la calle para hacer frente al Ejército durante la proclamación el pasado mes de diciembre de la polémica ley marcial, podría traducirse en un receso de la grave crisis que atraviesa el país.

Lee, que se dirigió a la prensa a las afueras de su vivienda poco después de conocer los resultados preliminares escrutados, aseguró que «rendirá tributo a la decisión del pueblo«. Y aseguró que «cumplirá con su responsabilidad y su misión sin faltar a las expectativas de la población».

Desde su formación expresaron que los resultados mostraban «un claro y duro veredicto» contra Yoon. Sigue imputado por insurrección y abuso de poder en relación a la ley marcial decretada a finales de 2024.

En este sentido, volvieron a acusar al PPP de haber estado al frente de un «Gobierno insurrecto». Y matizaron que las elecciones han servido para mostrar que la población «desea recuperarse» de la crisis y los problemas económicos.