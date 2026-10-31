Levante UD – Atlético de Madrid, sábado 31 de octubre a las 13:00 (hora canaria), en la jornada 11 de LaLiga EA Sports: sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

El Levante vs Atlético de Madrid se juega este sábado 31 de octubre a las 13:00 en Canarias, en la jornada 11 de LaLiga EA Sports.

El encuentro tiene lugar en el estadio Ciutat de València. Desde rtvc.es puedes seguir el Levante vs Atlético de Madrid en directo con el marcador en tiempo real y el minuto a minuto del partido.

Levante UD vs Atlético de Madrid | LaLiga Ea Sports

Cómo llegan el Levante y el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha ganado sus cinco últimos partidos de LaLiga: 4-0 al Osasuna, 2-1 al Real Madrid, 1-2 en el campo del Alavés, 0-1 en el del Espanyol y 1-0 al Deportivo en la jornada 10.

Ante el Deportivo, el 24 de octubre en el Metropolitano, la victoria llegó con un gol de Julián Álvarez en la segunda parte, con asistencia de Grimaldo. Con ese resultado, el equipo rojiblanco suma 25 puntos, con ocho victorias, un empate y una derrota, y 20 goles a favor y 8 en contra, según la clasificación de LaLiga.

El Levante llega tras perder 2-1 en el campo de la Real Sociedad. Óskarsson adelantó a los locales, Nacho Pérez empató en el minuto 22 y Beñat Turrientes marcó el gol decisivo en el minuto 27.

Con esa derrota se queda en 10 puntos tras diez jornadas. Antes, el miércoles 21 de octubre, había ganado 3-1 al Athletic Club en el partido aplazado por la lluvia, con dos goles de Roger Brugué en la primera parte y otro de Etta Eyong en el añadido.

Últimos enfrentamientos H2H entre Levante y Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid no pierde ante el Levante desde febrero de 2022, cuando el conjunto granota ganó 0-1 en Madrid. Es el último triunfo levantinista de los cinco precedentes más recientes.

Desde entonces, el equipo rojiblanco se impuso 0-2 en el campo del Levante en los octavos de la Copa del Rey (18 de enero de 2023) y 3-1 en el Metropolitano, en LaLiga (8 de noviembre de 2025). El último duelo, el 31 de enero de 2026, terminó 0-0 en el campo del Levante.

En esos cinco partidos, que incluyen el 2-2 del 28 de octubre de 2021 en el campo del Levante, el Atlético ganó dos, empató dos y perdió uno, con 7 goles a favor y 4 en contra.

Alineaciones

Cuando salgan las alineaciones se verán en esta sección de forma automática.

Minuto a minuto en directo

En cuanto comience el partido se verá de forma automática aquí el detalle del minuto a minuto del encuentro entre el Levante y el Atlético de Madrid.

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