Leyma Coruña–La Laguna Tenerife | J6 de la Liga Endesa

El La Laguna Tenerife, segundo clasificado, visita al Leyma Coruña, decimoséptimo, en el Coliseum. Sábado 31 de octubre, a las 20:00 (hora canaria)

El Leyma Coruña–La Laguna Tenerife se juega este sábado 31 de octubre a las 20:00 (hora canaria; 21:00 en la Península) en el Coliseum de A Coruña, en la jornada 6 de la Liga Endesa. Dirigirán el encuentro Luis Miguel Castillo, Iyán González y Andrés Fernández Carretero.

Cómo llegan ambos equipos

El La Laguna Tenerife tiene, por el momento, la mejor defensa de la competición, con 77,2 puntos encajados por partido, y el mejor porcentaje de triples, un 46 %, según la ACB. Llega con cuatro victorias seguidas en la Liga Endesa y sin haber perdido a domicilio esta temporada.

El Leyma, en cambio, es el equipo que más puntos recibe, con 102 por partido. Su entrenador pidió esta semana que la afición acuda “con optimismo y ganas de baloncesto” para ayudar al equipo “a seguir creciendo”.

En el parte médico, el Leyma solo tiene la baja de Tomas Dimsa, por una molestia en el gemelo. El Tenerife no cuenta con Rokas Giedraitis, de baja de larga duración, y Xabi López-Arostegui es duda por molestias lumbares.

Últimos enfrentamientos H2H entre Leyma Coruña y el La Laguna Tenerife

Los dos últimos duelos ligueros entre ambos equipos terminaron con victoria del La Laguna Tenerife, que lidera el cara a cara por 2-0.

El más reciente se disputó el 26 de abril de 2025, en la jornada 29 de la Liga Endesa 2024-25. El equipo canario se impuso por 92-83 en el Santiago Martín.

Antes, el 10 de noviembre de 2024, el Tenerife había ganado en Galicia por 62-87. Marcelinho Huertas (19 puntos) y Bruno Fitipaldo (21 puntos y 29 de valoración) lideraron al equipo en aquel partido. El Leyma firmó entonces un 3 de 22 en triples.

Ambos duelos se jugaron en la temporada pasada, así que este sábado será el primer enfrentamiento entre los dos de la temporada 2026-27.

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