El viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, asegura que ha hablado con Catalina Ramos y que su intención es regresar a Canarias

El Gobierno venezolano sigue liberando a presos políticos. El pasado lunes fueron excarcelados dos de origen canario; Catalina Ramos y José Luis Machín.



Ramos, dirigente de Vente Venezuela, llevaba ocho meses detenida en el centro penitenciario El Helicoide de Caracas y Machín, exalcalde de la ciudad de Barinas, estaba desde agosto retenido en el Centro Penitenciario Yare Tres, en el estado de Miranda.

El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, José Luis Perestelo, ha mostrado este martes su satisfacción por la liberación de ambos. En el caso de Catalina Ramos, Perestelo ha dicho en el programa Buenos Días Canarias de Televisión Canaria, que «desde hace 8 meses hemos estado en contacto permanente con familia y una vez liberada este domingo hemos hablado». Añadió que «ella quiere venir Canarias. Tiene a su madre en Tenerife, a sus hijas y su familia. Una vez resuelta la situación jurídica en el país quiere venir a Canarias».

José Luis Perestelo durante su intervención en el programa Buenos Días Canarias junto a nuestra compañera Pilar Rumeu.

Respecto a su conversación con ella, Perestelo aseguró que «la encontré muy animada, muy feliz por su nueva situación y era en ese primer momento porque hablé con ella unas horas después de salir en libertad». El viceconsejero matizó que «hay que tener en cuenta que ahora Venezuela está vinculando todas estas liberaciones a la Ley de Amnistía y hablamos de una transición y lógicamente hay muchas sensibilidades por lo que se aconseja tener calma y prudencia y que pronto podamos dar a una abrazo a Catalina aquí en Canarias».

En cuanto a José Luis Machín, el viceconsejero dijo que «sabíamos de su detención pero no teníamos contacto con familiares en Canarias y no hemos tenido contacto con nadie ni siquiera con él».

No hay constancia de otros presos políticos que sean canarios

Aseguró que el Gobierno canario no tiene constancia de otros canarios que pudieran seguir presos. En este sentido dijo que «las relaciones exteriores las lleva el gobierno de España a través de la embajada del consulado. Nosotros nos ponemos a disposición de lo que se necesite. En Venezuela hay 100.000 canarios o descendientes de canarios».