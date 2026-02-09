Este suceso ocurre mientras se comienzan a normalizar las operaciones aéreas entre España y el país sudamericano

Catalina Ramos, una opositora venezolana de origen canario y miembro del partido Vente Venezuela, ha sido liberada este domingo tras más de ocho meses encarcelada como presa política en el centro Helicoide de Caracas, capital de este país.

Su liberación ya se ha confirmado por parte del Gobierno de Canarias, y familiares han expresado su esperanza de reunirse con ella pronto. Parte de su familia reside en Tenerife y la recién liberada ya ha expresado su deseo de viajar a la isla.

“Todos estamos felices, contentos y, sobre todo, esperanzados en que pronto se resuelvan las condiciones de la liberación, de manera que pueda visitar a su madre en Tenerife, a sus hijas, a sus hermanas y, en definitiva, a toda su familia, y que podamos recibirla en Tenerife muy pronto”, afirmó José Luis Perestelo, viceconsejero de Política Exterior del Gobierno de Canarias.

Inicio de la desecalada

Mientras, poco a poco se comienza a normalizar las operaciones aéreas entre España y Venezuela: la compañía Plus Ultra reanudará los vuelos regulares entre Madrid y Caracas a partir del 3 de marzo.

La aerolínea indicó en una nota de prensa que operará inicialmente dos frecuencias semanales directas, los martes y jueves, y a partir del 28 de marzo incorporará una tercera entre Madrid-Caracas y el vuelo semanal Tenerife-Caracas, reforzando así la conectividad entre ambos mercados.

Liberan a Catalina Ramos, una presa política canaria en Venezuela/ Imagen de Vente Venezuela

La reactivación de la ruta se produce tras el levantamiento de las restricciones que afectaron a la conectividad aérea desde finales de noviembre de 2025.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela ya ha anunciado la eliminación de cualquier restricción a compañías españolas.