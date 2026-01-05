Libertad para una luchadora de MMA detenida en Gran Canaria por agredir a su mujer

La detenida, una luchadora de MMA, fue detenida por agredir a su pareja, pero al no comparecer esta en los juzgados, ha quedado en libertad

El Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha decretado la libertad absoluta para una mujer, luchadora de MMA, que fue detenida el pasado fin de semana por supuestos malos tratos a su pareja.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Explica que esta decisión se ha adoptado después de que la mujer presuntamente agredida no se presentara a confirmar su denuncia.

Segunda detención

La luchadora ya fue detenida a finales del pasado mes de noviembre por agredir a varios agentes de la Guardia Civil. Tuvieron que acceder al interior de un avión antes de un vuelo entre Gran Canaria e Irlanda, país del que es originaria, al ser alertados por la tripulación. Los llamaron debido a la actitud violenta que mostraba la mujer antes del despegue.