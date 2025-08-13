El Gobierno de Canarias licita la asistencia técnica de obra de la intersección entre la Avenida de la Constitución en Mogán y la carretera GC-200, para asegurar que el proyecto previsto se ejecute de forma óptima

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha sacado a licitación la asistencia técnica de la obra de mejorar de la intersección entre la Avenida de la Constitución y la carretera GC-200, mediante la construcción de una glorieta a nivel en el punto kilométrico 58+990, con un presupuesto base de licitación sin impuestos de 131.534,59 euros, y un plazo de ejecución de 12 meses.

Se licita la obra de mejora de una intersección en Mogán, Gran Canaria. Gobierno de Canarias.

La contratación de la asistencia técnica de obra tiene como finalidad asegurar el correcto desarrollo de las actuaciones previstas a lo largo de la ejecución del proyecto, velando por su seguridad y ofreciendo apoyo al director de obra. Asimismo, contempla que todos los procedimientos se realicen conforme a la normativa en vigor y siguiendo los estándares de buenas prácticas.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el 12 de septiembre a las 14:00 horas, hora canaria, a través de la Plataforma de Contratación Pública del Estado.

La actuación para mejorar esta intersección, cuyo expediente de contratación ya se inició por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, cuenta con un presupuesto base de licitación de 830.461,13 euros, IGIC incluido. Su ejecución permitirá reforzar la seguridad de los usuarios y ordenar el flujo de vehículos en este punto clave de la red viaria.

Sobre la variante de la GC-200

Rodríguez ha subrayado que “desde el Gobierno continuamos avanzando en la búsqueda de soluciones para mejorar las infraestructuras viarias de Canarias y su seguridad, conscientes de la importancia que tienen para la ciudadanía”.

Además, Rodríguez ha recordado que su departamento trabaja en el proyecto de trazado de la variante GC-200, que “permitirá ordenar el flujo de vehículos que atraviesan el casco y reducir las molestias que el tráfico de largo recorrido genera a los residentes”.

La variante de la carretera GC-200, una actuación contemplada en el Plan de Carreteras de Canarias, se diseñó respetando al máximo la orografía del terreno, con el objetivo de reducir al mínimo los movimientos de tierras y minimizar el impacto visual en un entorno de alto valor paisajístico y natural.

Además de sus beneficios en términos de movilidad, la variante GC-200, en la intersección de Mogán, representa una apuesta estratégica para el desarrollo económico y turístico de la zona.

En este sentido, en el proyecto se ha definido una calzada de dos carriles de 3,50 metros, bermas de 0,75 metros y arcenes de 2 metros, teniendo en cuenta que actualmente la GC-200 presenta un alto nivel de circulación de ciclistas, con el objetivo de favorecer la seguridad de este colectivo, optando por un arcén lo suficientemente ancho para que puedan circular por este manteniendo una distancia de seguridad respecto a los vehículos.