El Ayuntamiento de Valverde limitará los bailarines de La Bajada en su raya para evitar el caos a la entrada de la Iglesia de la Concepción

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Hierro continúa perfilando aspectos claves con vistas al próximo 5 de julio, día de La Bajada de la Virgen de Los Reyes, que concluye en la Iglesia de la Concepción de Valverde, uno de los momentos más emocionantes de la fiesta. Un momento que, sin embargo, ha generado situaciones complicadas en el pasado que intentan solucionarse.

El Ayuntamiento de Valverde ha decidido repartir pulseras entre todos los grupos de bailarinas. Según declaró el alcalde, Carlos Brito, para el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’, sería una forma de establecer un control en todos los grupos de bailarines. “Vamos a facilitar unas pulseras de diferentes colores y el que no tenga pulseras y que no pertenezca a ningún grupo, no puede bailar.”, afirmó el alcalde.

La última raya del tramo de La Bajada le corresponde al grupo de bailarines de Valverde, pero en otras ediciones se introducían tantos bailarines por promesas de otros grupos que al final se producía un colapso en la Iglesia de Valverde. Además, también se ha decidido, según avanzó el alcalde, a limitar las parejas de otros grupos de bailarines.

“Todos los grupos con cinco parejas, exceptuando el norte, ocho parejas, porque San Pedro, conjuntamente con San Isidro, acompaña a la Virgen hasta la iglesia matriz”, dijo el alcalde.

Iglesia de la Concepción, en Valverde, El Hierro. Imagen RTVC

Disconformidad con algunas medidas

Unas limitaciones que ya han originado algunas tensiones, como las del grupo de bailarines de San Andrés, que ha elevado ya una queja formal porque piensan que no puede ser que el norte se le permita ocho y a ellos solo cinco.

No obstante, las reuniones para la organización continúan y esperan llegar a un consenso, aunque, según ha confirmado el propio alcalde, que ha negado que haya abandonado alguna reunión, en ocasiones han estado marcadas por la tensión para acordar algunas de las medidas.

Otro hecho importante en esta edición en la cancelación de un tramo en la raya de Valverde. La salida de Tiñor hacia Valverde por la Caldera se ha suprimido por seguridad y la comitiva vendrá por la por la carretera.