Las reservas de sangre en Canarias, necesarias en multitud de opraciones y tratamientos, necesitan urgentemente reforzar los grupos 0+ y 0-

Canarias necesita reforzar de forma urgente las reservas de sangre de los grupos 0+ y 0-. La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia ha realizado un llamamiento a la población para aumentar las donaciones de estos grupos sanguíneos. La sangre resulta imprescindible para numerosas operaciones y tratamientos. Por ello, mantener unas reservas adecuadas permite garantizar la actividad asistencial de los hospitales del archipiélago. Hemodonación recuerda además la importancia de donar de forma voluntaria, altruista y regular. El organismo anima a la población a hacerlo al menos dos veces al año.

Puntos de donación de sangre entre el 5 y el 10 de octubre en Canarias

Puntos de donación en Tenerife

Entre el 5 y el 10 de octubre habrá diferentes puntos habilitados para donar sangre en Tenerife.

Este lunes 5 y el martes 6 se podrá donar en Leroy Merlin de Adeje. También habrá puntos de extracción en el Multicentro Comercial El Trompo y el Centro Comercial La Villa, en La Orotava.

A partir del miércoles se sumarán nuevos espacios. Habrá equipos en Tacoronte, frente a Correos, y en el Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA), en la calle Las Jarcias.

El viernes 9 se podrá donar en la plaza de la Catedral de La Laguna. La campaña continuará el sábado 10 en la calle Carrera del Escultor Estévez, en La Orotava, donde también se celebrará un taller sobre grupos sanguíneos.

Durante el fin de semana también habrá puntos de donación en la Feria Renacer, en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, y en el Hospital Universitario de Canarias. También permanecerá operativo el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Donación de sangre en Gran Canaria

En Gran Canaria también habrá diferentes puntos de extracción durante toda la semana.

Del 5 al 7 de octubre se podrá donar en la Universidad del Atlántico Medio, en Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria. Este lunes también habrá equipos en el CIFP San Cristóbal y en el parque de Las Rehoyas.

El punto fijo de Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana, permanecerá operativo del 5 al 9 de octubre.

El martes 6 se podrá donar en el Servicio Canario de Empleo de Las Palmas de Gran Canaria. Los días 6 y 7 habrá además un punto en la Universidad Fernando Pessoa de Santa María de Guía.

El jueves 8 se habilitará otro espacio en la sede de la Universidad del Atlántico Medio de la calle Carvajal. Ese mismo día también se podrá donar en Elmasa, en Playa de Las Burras, en San Bartolomé de Tirajana.

Los días 8 y 9 habrá unidades en el parque del Canódromo de Las Palmas de Gran Canaria y en el Centro Comercial Alcampo de Telde. El viernes 9 se sumarán el Centro Comercial Las Arenas y las instalaciones de Elmasa en el Polígono Industrial de Arinaga, en Agüimes.

Además, este sábado se podrá donar en los hospitales universitarios Doctor Negrín e Insular y en una unidad móvil situada en el Centro Comercial Alisios.

Requisitos para donar sangre

Para donar sangre hay que tener entre 18 y 65 años. En el caso de una primera donación, la edad máxima se sitúa en los 60 años. También es necesario pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado general de salud. Las mujeres embarazadas no pueden donar.

Las personas que tengan dudas pueden contactar con el teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061, o consultar la página web efectodonacion.com.