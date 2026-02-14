Se ha recordado que donar al menos dos veces al año ayuda a garantizar las reservas de hemocomponentes en el archipiélago

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha recordado la importancia de donar sangre durante los carnavales y ha activado este fin de semana colectas en Tenerife y Gran Canaria.

Imagen archivo.

Donación en carnavales

Se trata de unas campañas que se suman a los puntos fijos de donación de sangre distribuidos en las islas, según ha informado la Consejería de Sanidad.

De igual modo, ha recordado que donar al menos dos veces al año ayuda a garantizar las reservas de hemocomponentes en el archipiélago.

Así, en Gran Canaria se podrá donar este sábado en el evento que celebra la asociación Pequeño Valiente por el Día Mundial del Cáncer Infantil. La unidad móvil estará operativa en la Plaza de Santa Ana, de Las Palmas de Gran Canaria, de 09.00 a 14.00 horas.

Nuestra Señora de Candelaria

En Tenerife también habrá una unidad móvil en Tegueste. En este caso, la campaña cuenta con la colaboración de la Asociación de Carreteros y el IES Tegueste. El operativo se instalará en la carretera general TF-13, a la altura del número 179, de 09.00 a 13.15 horas.

Durante el fin de semana también estarán operativos varios puntos fijos de extracción en centros hospitalarios. En el Hospital Universitario de Canarias se podrá donar este sábado de 08.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.00 y el domingo de 08.30 a 21.30 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Hospital Universitario

Mientras, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria el punto de donación está operativo mañana de 09.00 a 13.00 horas. El teléfono de contacto es el 922 602 060.