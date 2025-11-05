El Servicio Canario de Salud hace un llamamiento urgente para poder incrementar las reservas de sangre de los grupos 0- y 0+ mediante donaciones

Sanidad pide donaciones urgentes de sangre de los grupos 0- y 0+

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de Salud (SCS) ha hecho un llamamiento urgente para la donación de sangre de los grupos sanguíneos 0- y 0+.

Se necesita incrementar las reservas, que se han visto comprometidas debido a la alta demanda hospitalaria de los últimos días, ha indicado Sanidad en un comunicado.

El grupo sanguíneo 0- es escaso en la población, pero tiene una gran demanda, ya que pueden donar a todos los grupos, aunque solo puede recibir sangre del mismo tipo.

Esto los convierte en personas más vulnerables, por lo que su donación es fundamental, ha recordado la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia.

Ubicaciones para donar

Las personas que quieran colaborar pueden obtener información en cuanto a las ubicaciones de las unidades móviles en la página «www.efectodonacion.com», en redes sociales (facebook, twitter, instagram o youtube), así como en el teléfono gratuito 900 234 061, donde podrán obtener más información sobre la ubicación de las unidades móviles y puntos de extracción fijos de la Red Transfusional Canaria.