Llamamiento a la participación ciudadana para la recogida solidaria de juguetes de la Casa de Galicia

En Las Palmas de Gran Canaria, la Casa de Galicia, organiza su recogida solidaria de juguetes durante estas fechas. Se piden en las últimas horas juguetes para niños y niñas de entre 0 y 5 años

La Casa de Galicia de Las Palmas de Gran Canaria mantiene activa su recogida solidaria de juguetes, que cada año realiza durante estas fechas. Este martes, 30 de diciembre, será el último día para entregar los regalos a los pajes reales.

En el centro, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, participando en la recogida solidaria de regalos de la Casa de Galicia / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Hacen falta regalos para menores de entre 0 y 5 años

Durante la visita que ha hecho la alcaldesa Carolina Darias, junto a otros miembros del grupo de Gobierno, el presidente de la Casa de Galicia, Albino Aneiros, ha hecho un llamamiento para la participación ciudadana en esta recogida que concluye este 30 de diciembre.

El personal voluntario que trabaja intensamente estos días ha llamado la atención de que faltan juguetes para niños y niñas de entre 0 y 5 años.

Este año, se ha detectado un incremento del 20% en la demanda de juguetes destinados a niños y niñas de entre 0 y 5 años, por lo que se realiza un llamamiento especial para la donación de juguetes nuevos y sin empaquetar dirigidos a esta franja de edad. Entre algunos de los juguetes que se solicitan son juegos didácticos, peluches, sonajeros o libros.

Según el presidente de la Casa de Galicia “las cifras se van a aproximar a las del año pasado, algo que confirmaremos cuando se emitan los informes finales”, y ha subrayado que el objetivo principal vuelve a cumplirse un año más: “que en la noche del 5 de enero ningún niño o niña se quede sin juguete”.

Cómo colaborar con la Casa de Galicia

La ciudadanía puede colaborar entregando juguetes en la sede social de la Casa de Galicia y también en las cinco concejalías de distrito del municipio.

Además, se pueden realizar donaciones económicas a través del número de cuenta ES15 1491 0001 2130 0013 2138.

Emotiva tradición en Las Palmas de Gran Canaria

Voluntarios de la Casa Galicia junto a los miembros del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria posan en una foto de familia cuando está a punto de terminar la campaña de recogida de este año / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Durante la visita, Darias ha señalado que acudir a la Casa de Galicia “es ya una tradición muy emotiva para el Ayuntamiento, que nos permite conocer de primera mano cómo avanza una campaña solidaria tan importante para nuestra ciudad como ‘+Q Reyes’”.

La alcaldesa ha destacado que esta iniciativa “permite que los niños y niñas de Las Palmas de Gran Canaria, y también de otros municipios de la isla, puedan contar con juguetes en la noche mágica del Día de Reyes”, al tiempo que ha animado a la ciudadanía a seguir colaborando “porque todavía estamos a tiempo de aportar un juguete o realizar una donación”.

Asimismo, ha recordado que en la pasada edición “más de 500 familias y más de 800 niños y niñas se beneficiaron de esta campaña solidaria”, subrayando que “se trata de que la noche más mágica del año lo sea para todos los hogares de la ciudad”.