En Tenerife, la Atlantic Jazz Lab Orchestra estará este sábado y domingo en el Hotel Botánico del Puerto de la Cruz

Imagen cedida.

La celebración de la Navidad este año en Tenerife se adelanta con un acontecimiento divertido y musical: la nueva edición del Festival #NOWINTERFEST con la Atlantic Jazz Lab Orchestra, que ofrecerá un homenaje a Glenn Miller, uno de los grandes maestros del swing y creador de un sonido único que influyó no solo al jazz sino al pop e incluso al cine.

Atlantic Jazz Lab Orchestra

Esta gira cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de Turismo de Islas Canarias y del Instituto Canario de Desarrollo Cultural.

Atlantic Jazz Lab es mucho más que una gran orquesta de jazz, sobre todo porque uno de los mayores compromisos de este proyecto artístico, liderado por el trompetista tinerfeño Natanael Ramos, es descentralizar las ofertas culturales más potentes y acercar la música de jazz a todas las islas y a todos los públicos, sorteando todo tipo de barreras en un territorio tan fragmentado.

Talento más joven

Otra de las voluntades de Ramos es fomentar y captar el talento más joven, independientemente de la isla en que resida la nueva promesa musical. De ahí, la creación de The Jazz Influencers, una orquesta de jazz que ya está dando algunos frutos.

Como en ocasiones anteriores, no solo se trata de una banda interpretando las piezas más conocidas de un gran creador musical, sino de auténticas masterclass, donde Natanael Ramos, con ayuda de unos músicos excepcionales, explica las claves de cada tema, en este caso del repertorio de Glenn Miller, y su importancia en la historia de la música, lo que convierte la experiencia en una auténtica gozada para los oídos y para el conocimiento.



En Tenerife, la actuación tiene muchos ingredientes novedosos. Será los días 6 y 7 de diciembre en el Hotel Botánico del Puerto de la Cruz. Y contará con la participación de la joven orquesta The Jazz Influencers, integrada por talentosos instrumentistas que integran el programa de formación de la Atlantic Jazz Lab.