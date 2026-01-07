Los 143 migrantes llegados a La Gomera, trasladados a Tenerife

Los 143 migrantes que llegaron a la isla de La Gomera embarcaron al mediodía en un buque de la Naviera Armas destino Tenerife

Los migrantes que han llegado a La Gomera embarcan hacia Tenerife. Imagen RTVC

Los 143 personas migrantes que fueron rescatadas este martes al sur de la isla de La Gomera ya han sido trasladados a la isla de Tenerife, entre ellas puede que 72 menores de edad.

Este miércoles al mediodía subían al buque de la Naviera Armas con destino a Tenerife ya que en La Gomera no hay centro de atención temporal para personas migrantes y han pasado la noche en la parada de guaguas del Puerto de San Sebastián de La Gomera, bajo techo.

Las seis personas hospitalizadas han recibido ya el alta médica, algunos todavía mostraban las consecuencias de la dura travesía en cayuco, en la que hubo una persona fallecida.

El cayuco fue localizado a unas 14 millas al sur de La Gomera. Una embarcación de Salvamento Marítimo y una patrullera de la Guardia Civil trasladaron en un primer momento a estas personas hasta el puerto de San Sebastián de La Gomera.

