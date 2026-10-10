La embarcación fue avistada este sábado desde tierra por el patrón de la salvamar Navia, que dio aviso al Centro de Coordinación de Salvamento de Tenerife

El cayuco llega por sus propios medios al puerto de La Restinga, en El Hierro. El el puerto desembarcaron sus 61 ocupantes y han sido atendidos por Cruz Roja y los servicios sanitarios.

Llega a El Hierro un cayuco por sus propios medios con 61 personas / Perfil de X de Salvamento Marítimo

Entre los ocupantes había 54 hombres, dos mujeres y cinco menores de edad, cuatro de ellos varones y una niña. No hay ningún traslado al Hospital Insular.

Los inmigrantes proceden de Senegal, Guinea y Gambia y, según han relatado, zarparon hace seis días de Saint Louis, en Senegal.

El patrón de la salvamar Navia avistó la embarcación desde tierra y avisó al Centro de Coordinación de Salvamento de Tenerife, que movilizó la unidad.

Segunda embarcación a la isla en las últimas 24 horas

La salvamar no llegó a salir del puerto porque el cayuco entró por sus propios medios, aunque sus tripulantes acudieron al muelle para asistir en el atraque, que se produjo hacia las 15.20 horas.

Se trata de la segunda embarcación con inmigrantes que llega a El Hierro en las últimas 24 horas, después de que en la tarde del viernes llegara a La Restinga un cayuco con 123 personas.

Este sábado Salvamento Marítimo rescató a otros 53 inmigrantes que llegaron en la madrugada, en este caso a Lanzarote.