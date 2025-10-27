Llega Traslación, el festival que convierte Lanzarote en un gran escenario de la danza contemporánea

La séptima edición se celebra del 29 de octubre al 9 de noviembre con más de 30 propuestas escénicas en varios espacios abiertos y singulares de seis municipios de Lanzarote

Festival Traslación

El Festival Traslación celebra su séptima edición del 29 de octubre al 9 de noviembre con un recorrido por seis municipios de Lanzarote y su ampliación este año a La Graciosa y Fuerteventura. Desde su creación, en 2018, este festival convierte el territorio insular en un escenario vivo para la danza contemporánea.

Bajo la dirección de Acerina H. Toledo y la producción de gestionART-e y El Jablero Cía. Danza, el festival propone un diálogo entre cuerpo, paisaje y patrimonio. Más de 30 propuestas canarias y nacionales se presentarán en enclaves emblemáticos de Arrecife, Teguise, San Bartolomé, Haría, Tías, Yaiza y La Graciosa, además de Fuerteventura, donde ya recaló hace unas semanas.

Danza en espacios no convencionales

El objetivo del festival es acercar la danza a espacios no convencionales y hacerla accesible a todos los públicos. Por esta razón, las actuaciones se desarrollan en calles, plazas y entornos naturales.

El programa combina creaciones locales, regionales y nacionales que revelan la riqueza de lenguajes y sensibilidades dentro de la danza contemporánea.

Festival Traslación

Compromiso social

El festival refuerza su compromiso con la participación activa de la comunidad a través de proyectos que utilizan la danza como herramienta de encuentro y expresión colectiva.

En Mareas Encontradas, personas usuarias de Adislan y de la Red de Adicciones del Cabildo de Lanzarote comparten proceso y escenario en una creación que pone en valor la diversidad y la escucha.

En Humanidad, un grupo de mujeres mayores de 60 años aborda la experiencia de la migración mientras reivindica la sabiduría de los cuerpos mayores como espacios de memoria y convivencia.

Festival sostenible

Traslación también se compromete con la sostenibilidad. Se aplican medidas para el ahorro de agua, la reducción de residuos, el uso de energías renovables, la movilidad sostenible y la contratación de proveedores responsables.

El Festival de Danza Traslación es un festival producido y organizado por GestionArt-e y El Jablero Cía. Danza, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, el ICDC y el Cabildo de Lanzarote, a través de su Área de Cultura y del Área de Bienestar Social e Inclusión, así como del INAEM del Ministerio de Cultura junto a Red Acieloabierto.

Festival Traslación

Cuenta también con la participación de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y de los ayuntamientos de Haría, Teguise, San Bartolomé, Tías, Yaiza y Arrecife. El festival agradece la colaboración de las siguientes empresas: Cerelan, CICAR, Hotel Miramar, Salinas de Janubio, Tropibatt, Líneas Romero y Viajes Insular.