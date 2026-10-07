Salvamento Marítimo socorre una embarcación con migrantes al sur de El Hierro, a unas 11 millas náuticas, con más de un centenar de personas a bordo, según las primeras informaciones

Embarcación de Salvamento Marítimo. Imagen de recurso

Salvamento Marítimo ha activado este miércoles un dispositivo de rescate para auxiliar a una embarcación con migrantes localizada al sur de la isla de El Hierro, a unas 11 millas náuticas de la costa.

Las primeras informaciones apuntan a que en el cayuco viajan más de un centenar de personas. Los equipos de Salvamento Marítimo se han desplazado hasta la zona para proceder al rescate y acompañar la embarcación hasta tierra.

Está previsto que los migrantes lleguen al puerto de La Restinga en torno a las 10.15 horas, donde los dispositivos de emergencia y asistencia humanitaria desplegados en la isla atenderán a los ocupantes de la embarcación.

Este nuevo rescate se produce en un contexto de incremento de las llegadas de cayucos y pateras a Canarias, que vuelve a registrar una mayor actividad de la ruta atlántica, también conocida como ruta canaria.

Esta vía migratoria conecta las costas de África occidental con el archipiélago y está considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo debido a las largas distancias que recorren las embarcaciones, muchas de ellas precarias y con un número elevado de personas a bordo.