126 personas han llegado a La Restinga, en El Hierro, en un cayuco, entre ellas 19 menores de edad y 4 mujeres

Salvamento acompaña hasta La Restringa a un cayuco con 126 personas

Salvamento Marítimo acompañó anoche hasta el puerto de La Restinga, al sur de El Hierro, a un cayuco avistado a 1,8 kilómetros de la costa y en el que viajaban 126 personas subsaharianas, entre ellas 19 menores de edad y 4 mujeres, según ha informado este viernes a EFE el 112.

Los servicios de emergencia fueron alertados a las 20.36 horas de la presencia del cayuco cerca de la costa sur de El Hierro.

Cuatro minutos después, la embarcación llegaba a La Restinga escoltada por un barco de Salvamento Marítimo que partió en su auxilio.

De las 126 personas que iban a bordo solo una, un hombre, tuvo que ser evacuado a su llegada a El Hierro. Presentaba un traumatismo en un hombro, han detallado las fuentes.