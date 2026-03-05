Llegan 171 españoles repatriados de Omán por la guerra

Un avión militar traslada hasta Torrejón a 171 españoles que estaban en Omán y que se quedaron atrapados por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel

El avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio ha repatriado a 171 españoles atrapados en Omán por la guerra contra Irán. Ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a las 06:50 horas de este jueves, han indicado a EFE fuentes de Defensa.

El vuelo forma parte de la operación de evacuación de los españoles que se han visto atrapados por el cierre del espacio aéreo tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán. No se descarta enviar más aviones a la zona de Oriente Medio. En la evacuación han participado el Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio.

El martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Era la primera de las operaciones del Gobierno desde distintos puntos de Oriente Medio para repatriar al mayor número posible de españoles. Entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000 personas.

El Ministerio de Defensa ha recordado que en octubre de 2024, tres aviones militares del Ejército del Aire y del Espacio llevaron a cabo la evacuación de más de 240 civiles españoles en Líbano, tras la escalada del conflicto entre Hezbolá e Israel.