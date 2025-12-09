La lluvia de meteoros de las Gemínidas tendrá su pico de actividad en la madrugada del 13 al 14 de diciembre. Son menos conocidas que las Perseidas, pero ofrecen un mayor espectáculo

Oportunidad para ver la más espectacular lluvia de estrellas del año con las Gemínidas. El Instituto de Astrofísica de Canarias recuerda que se trata de uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes y esperados.

Llega la lluvia de Gemínidas, más espectacular que las Perseidas. Fotografía: IAC

Las Gemínidas son más brillantes, más numerosas y se mueven más despacio que las Perseidas, lo que permite disfrutarlas durante más tiempo. Suelen ofrecer colores que varían del amarillento al verde, lo que las hace muy llamativas.

Cuándo se podrán ver mejor las Gemínidas

El máximo de actividad está previsto cerca de las 08:00 del 14 de diciembre pero al ser ya de día el mejor momento para disfrutarlas será la noche del 13 de diciembre, en concreto entre la 01:00 y las 3:00 horas de la madrugada (hora canaria).

El IAC señala que el enemigo de la observación de meteoros es la luz de la Luna, pero este año estará en fase de cuarto menguante y no aparecerá en el cielo hasta alrededor de las 03:00 de la madrugada.

Hasta 150 meteoros por hora

El radiante de la lluvia en la constelación de Géminis hace su aparición alrededor de las 20:00 horas así que, poco a poco, irán apareciendo meteoros a partir de ese momento.

En condiciones ideales, se podrían avistar alrededor de 150 meteoros por hora, superando en un 50 % el promedio de las Perseidas.

El origen de las Gemínidas es lo que las convierte en una lluvia de estrellas verdaderamente única, señala la nota del IAC, que precisa que a diferencia de otras lluvias de meteoros, que provienen de cometas, las Gemínidas se originan a partir de un asteroide: el (3200) Faetón.

Se originan a partir de un asteroide

Este objeto, de unos 5 a 6 kilómetros de diámetro, es catalogado como un objeto híbrido, que presenta características tanto de cometa como de asteroide con una órbita que lo acerca considerablemente al Sol (en su perihelio).

Cada vez que esto ocurre (su período orbital es de 523 días), el intenso calor provoca que su superficie desprenda polvo y pequeños fragmentos y estos quedan distribuidos a lo largo de su trayectoria.

Cada mes de diciembre la Tierra atraviesa esta estela de partículas, las cuales se desintegran al entrar en la atmósfera terrestre, y genera la impresionante lluvia de meteoros.

El IAC indica que a pesar de su clasificación como «Objeto Potencialmente Peligroso» debido a la proximidad de su órbita con la terrestre, los cálculos de la trayectoria de Faetón son precisos y no existe ningún riesgo de colisión con la Tierra en los próximos siglos.

Consejos prácticos para la observación de las Gemínidas

Cuándo: La madrugada del 13 al 14 de diciembre.

Hora: La mejor, entre la 01:00 y las 03:00 de la madrugada (hora local), ya que es el periodo de máxima actividad antes de que salga la Luna. Aunque a partir de las 20:00 ya se pueden empezar a ver.

Lugar: Buscar un punto lo más alejado posible de la contaminación lumínica (entornos rurales o cumbres) para maximizar la visibilidad.

¿Equipo Necesario? Ninguno. No se necesitan ni se recomiendan telescopios o prismáticos; el fenómeno se disfruta a simple vista. Eso sí, es recomendable llevar abrigo y esperar unos minutos a que se acostumbre la vista a la oscuridad.