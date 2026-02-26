La llegada de una depresión aislada en niveles altos (dana) afectará desde este jueves a Canarias con lluvias que podrán ser localmente fuertes, descenso de temperaturas, rachas intensas de viento y un nuevo episodio de calima, con posible lluvia de barro

Una dana llega a Canarias y se prevé que deje este jueves lluvias intensas y favorezca la presencia nuevamente de calima. Las temperaturas también cambiarán con un ligero descenso, especialmente en litorales. Las máximas bajarán, con un descenso más intenso en el interior de las islas de mayor relieve, donde puede ser notable. Las mínimas también descenderán.

Se esperan intervalos nubosos, con precipitaciones de débiles a moderadas, que en la provincia oriental y Tenerife pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta. La previsión es que sean persistentes en la cara norte de las montañas.

Ante el avance de la dana, la Aemet ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros en el archipiélago canario.

Por parte de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, entran este jueves en vigor las siguientes alertas y prealertas:

Fenómenos costeros (desde las 16:00 horas del 25 de febrero)

Alerta: El Hierro, La Palma, La Gomera y la costa norte y oeste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Oleaje de 4 a 5 metros.

El Hierro, La Palma, La Gomera y la costa norte y oeste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Oleaje de 4 a 5 metros.

Prealerta: costa este y sur de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote por olas que pueden alcanzar y superar los 2 metros.

Viento (desde las 15 horas del 25 de febrero)

Prealerta: en toda la comunidad autónoma. Se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h, que afectarán principalmente a El Hierro, en la vertiente oriental y a la zona de El Pinar. En La Palma, a la Caldera de Taburiente y a las vertientes este y noroeste. En La Gomera, a las cumbres y vertientes este y oeste. En Tenerife, al extremo oeste y las zonas bajas del surste, así como a las cumbres de la Cordillera Dorsal. En Gran Canaria, a las vertientes sureste y suroeste, así como a las medianías orientadas al sur. En Fuerteventura, al macizo de Betancuria y a la península de Jandía. En Lanzarote, al norte de la isla, incluyendo La Graciosa, así como a zonas del interior de la isla.

Lluvias (a partir de las 11 horas del 25 de febrero)