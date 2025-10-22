La Policía Nacional busca a Ione D. M, un menor de 13 años desaparecido en Tenerife

La organización SOS Desaparecidos ha desactivado este miércoles la alerta para localizar a Ione D. M, un menor de 13 años que había sido visto por última vez el pasado lunes 20 de octubre, en Santa Cruz de Tenerife.

El pasado martes, la Policía Nacional comenzó a trabajar de manera activa en la búsqueda del niño, considerado en situación de alta vulnerabilidad. El menor era descrito como de complexión delgada, con una altura de entre 1’60 y 1’65 metros, con el pelo y ojos de color castaño.

La asociación SOS Desaparecidos agradece la colaboración ciudadana y la difusión.