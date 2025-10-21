ES NOTICIA

La Policía Nacional busca a Ione D. M, un menor de 13 años desaparecido en Tenerife

Redacción RTVC
Se busca a Ione D. M. en Tenerife

Los agentes están investigando la desaparición Ione D. M, un menor de 13 años en situación de alta vulnerabilidad

La Policía Nacional se encuentra investigando la desaparición de Ione D. M, un menor de 13 años cuya desaparición fue comunicada este pasado lunes 20 de octubre en Santa Cruz de Tenerife. Los agentes destacan que el menor se encuentra en situación de alta vulnerabilidad. Los agentes trabajan de manera activa para localizarlo.

La última vez que fue visto, el menor vestía pantalón oscuro, camisa clara y zapatillas negras. El menor es de complexión delgada y mide entre 1’60 y 1’65 metros. Tiene pelo y ojos de color castaño.

Desde SOS solicitan la colaboración ciudadana para localizar al menor. Facilitan el número de teléfono: 868286726 y la dirección de email: info@sosdesaparecidos.es. También, cualquier persona que pueda dar información sobre esta persona puede llamar al 112 o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

