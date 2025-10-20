Se busca en Tenerife a Ione D. M

El menor de 13 años tiene pelo y ojos castaños, fue visto por última vez este lunes, 20 de octubre, en Santa Cruz de Tenerife

se busca

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta de búsqueda para localizar al menor Ione D. M desaparecido en Santa Cruz de Tenerife.

El niño de 13 años llevaba la última vez que le vieron un pantalón corto, camiseta clara y zapatillas negras.

Es de complexión delgada, mide entre 1,60 y 1,65 metros. Tiene pelo y ojos castaños.

Desde SOS solicitan la colaboración ciudadana para localizar al menor. Facilitan el número de teléfono: 868286726 y la dirección de email: info@sosdesaparecidos.es. También, cualquier persona que pueda dar información sobre esta persona puede llamar al 112 o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.