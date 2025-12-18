ES NOTICIA

Localizan el cadáver de un hombre que practicaba barranquismo en Gran Canaria

RTVC / EFE
RTVC / EFE

Su vehículo se encontró el día anterior en la zona de Charcos de Salao

Los servicios de emergencias localizaron este jueves en el barranco de Pino Gordo, en el municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), el cadáver de un hombre al que se buscaba tras salir a practicar barranquismo.

Una mujer herida de gravedad al caer por un barranquillo en Pico de Las Nieves
Helicóptero del GES

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, efectivos de la Policía Local de La Aldea, la Guardia Civil y Protección Civil participaron en el operativo de búsqueda, según confirmó a EFE fuentes del CECOES 112.

La víctima se localizó sobre las 13:10 horas en una zona de difícil acceso y su vehículo se halló este miércoles en la zona de Charcos de Salao, señala el periódico La Provincia, que también indica que el fallecido llevaba vestimenta de neopreno y lo vieron con vida por última vez el pasado miércoles.

