La Policía Nacional logra localizar a Luz Marina en buenas condiciones. La mujer estaba desaparecida desde el 18 de enero

Localizan «en buenas condiciones» a la mujer desaparecida en Gran Canaria

La Policía Nacional ha localizado «en buenas condiciones» a Luz Marina M.M., de 57 años, una mujer desaparecida desde el 18 de enero en la zona de Los Giles, en Las Palmas de Gran Canaria, y por la que durante este lunes solicitaron colaboración para encontrarla.

Según ha informado el cuerpo policial, este martes se ha desmontado el dispositivo de la Policía Nacional tras localizar a la mujer «en buenas condiciones».

La Policía Nacional había solicitado colaboración porque la mujer requería tratamiento psiquiátrico, de ahí que indicaban que su localización era «urgente». La búsqueda ha sido realizada por el Grupo de Homicidios del cuerpo policial.