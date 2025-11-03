Localizan un nuevo foco de termita americana en Tacoronte

Se actúa en estos momentos para la erradicación de este foco

Un nuevo foco de termita americana (Reticulitermes flavipes) se localizó este lunes en una zona de jardines de La Caridad, en el municipio tinerfeño de Tacoronte, según informó el Cabildo insular.

La Consejería insular de Medio Natural está actuando para la erradicación de este nuevo foco de termita americana, precisó la corporación insular en un comunicado.

Medidas y reunión con los vecinos

Tan pronto como se ha identificado la presencia de las termitas en una zona de jardines de la citada localidad, se ha puesto en marcha el protocolo de acción en la zona para controlar y actuar sobre dicho foco.

Al lugar se desplazó personal del Cabildo de Tenerife, de la empresa especializada y perteneciente al Programa de Erradicación de la Termita y miembros del ayuntamiento de Tacoronte.

Asimismo, y con la finalidad de tomar medidas preventivas, se convocará una reunión informativa con los vecinos de la zona en donde se ha detectado el foco, añadió el Cabildo tinerfeño.