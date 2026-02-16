ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Localizan un cadáver en Puerto de la Cruz, en Tenerife

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

El hallazgo se ha producido en la zona del túnel de Martiánez y aún se desconocen más detalles

Imagen panorámica de Puerto de la Cruz, en Tenerife.

El cadáver de una persona ha sido localizado en torno a las 10.20 horas de este lunes en el municipio de Puerto de la Cruz. Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

El hallazgo se ha producido en la zona del túnel de Martiánez. A raíz del aviso se han desplazado al lugar efectivos de la policía y de Bomberos para realizar las labores de rescate e identificación del cuerpo.

((Habrá ampliación))

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Cuenta atrás para el Carnaval de día de Las Palmas de Gran Canaria

DIRECTO | La Fiesta de los Indianos tiñe de blanco Santa Cruz de La Palma

Santa Cruz se llena de la música y el color del Coso Apoteosis del Carnaval

El Carnaval y el deporte impulsan las audiencias del fin de semana en Televisión Canaria

Detenidos tres hombres por su posible participación en la violación de una mujer en Santa Cruz de Tenerife

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026