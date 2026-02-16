Localizan un cadáver en Puerto de la Cruz, en Tenerife

El hallazgo se ha producido en la zona del túnel de Martiánez y aún se desconocen más detalles

El cadáver de una persona ha sido localizado en torno a las 10.20 horas de este lunes en el municipio de Puerto de la Cruz. Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

El hallazgo se ha producido en la zona del túnel de Martiánez. A raíz del aviso se han desplazado al lugar efectivos de la policía y de Bomberos para realizar las labores de rescate e identificación del cuerpo.

