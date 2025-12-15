La artista Lola Índigo actuará el viernes 3 de julio en el Granca Live Fest 2026 y el 16 de julio en Tenerife, dentro del Tenerife Cook Music Fest

La cantante Lola Indigo durante un reciente concierto, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, a 14 de junio de 2025, en Madrid (España).

– Ricardo Rubio – Europa Press – Archivo

La artista Lola Índigo ha confirmado su participación, el viernes 3 de julio, en el festival Granca Live Fest 2026.

La organización ha destacado en un comunicado que la cantante, bailarina y creadora ha redefinido el directo en el pop nacional para elevar el estándar con una propuesta en la que música, coreografía y puesta en escena se integran en una experiencia total. Su actuación será en la jornada del viernes, la segunda del festival, que abrirá Índigo.

Desde sus inicios, tras Operación Triunfo 2017, Mimi Doblas ha construido una de las trayectorias más sólidas y coherentes de la industria musical española, destacando por su capacidad para conectar con públicos diversos, resalta la nota.

Su carrera cuenta con premios nacionales e internacionales, entre ellos MTV Europe Music Awards, certificaciones de platino, y cifras de streaming que la sitúan entre las artistas españolas más escuchadas del país.

En 2025, Lola Índigo ha reafirmado su posición con nuevos lanzamientos y una narrativa artística que ha definido como más madura, consolidando su proyecto en crecimiento.

La música de Lola Índigo se mueve entre el pop, el urbano, el dance y la electrónica, con un directo que destaca por la energía, la identidad visual y la conexión con el público. Todo con el fin de que cada actuación sea «una celebración compartida», apunta la organización.

Granca Live Fest sigue con la construcción de su cartel 2026. Busca combinar nombres del panorama musical con nuevas propuestas y talento emergente.

El 16 de julio actuará en el Cook Music Fest

Lola Índigo actuará también el próximo 16 de julio de 2026 en la isla de Tenerife, dentro del Tenerife Cook Music Fest, el mismo día que lo hará Don Omar, que el pasado viernes logró vender el total de las 40.000 entradas disponibles en minutos, en el que es su único concierto confirmado en Europa.

La organización, además, ha anunciado la apertura de un cupo adicional de entradas para que los fans de la cantante puedan disfrutar de su esperado concierto. Así lo ha explicado este lunes el festival, quien remarca que Lola Índigo es «una de las artistas más influyentes», «poderosas» y «exitosas del panorama musical actual», pronosticando que su espectáculo «promete ser uno de los grandes momentos de la edición 2026″.

Más información y las entradas pueden encontrarse en www.cookmusicfest.es, la web oficial. El Tenerife Cook Music Fest celebra en 2026 su quinto aniversario, consolidándose como un evento de referencia después de una edición 2025 en la que reunió a más de 60.000 asistentes.