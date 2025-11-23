El fenómeno meteorológico continuará este lunes, ya que calima volverá a poner en aviso amarillo a Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife
Todos los aeropuertos de Canarias han operado con normalidad durante la jornada de este domingo, sin registrarse grandes incidencias ni cancelaciones ante el episodio de calima, que afecta de forma especial a las islas orientales y a Tenerife, según han confirmado fuentes de Aena a Europa Press.
Aviso amarillo
Asimismo, las altas concentraciones de polvo en superficie han puesto este domingo en aviso amarillo por calima a las islas orientales y a Tenerife, sin descartarse su posible afección a las islas más occidentales.
De hecho, las previsiones de la Aemet indicaban que este domingo se podrían alcanzar hasta los 200 microgramos por metro cúbico en islas occidentales y superiores a los 200 microgramos por metro cúbico en las orientales.
Islas capitalinas
El fenómeno meteorológico continuará este lunes, ya que calima volverá a poner en aviso amarillo a Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Las altas concentraciones de polvo en superficie persistirán en las islas más orientales, y durante la primera mitad del día en ambas islas capitalinas.
Estas altas concentraciones de polvo en suspensión tenderán a reducirse con el final de la tarde.