El puente de la Asunción deja miles de desplazamientos en las islas tanto en trayectos aéreos como marítimos, con la ruta entre Gran Canaria y Fuerteventura como la más destacada por mar

Informa: Redacción Informativos RTVC

Muchos canarios son los que disfrutan ya de unos días de vacaciones. Ese ajetreo se nota en puertos y aeropuertos de las islas, Tan solo viernes se han programado 1.200 vuelos.

Movimiento de pasajeros que también se nota en los puertos de las islas. Navieras que transportarán ente este viernes y el domingo a más de 58.000 pasajeros. Este puente de de la Asunción de la Virgen es una de las fechas esperadas del verano y eso se refleja en las rutas.

El trayecto marítimo entre Gran Canaria y Fuerteventura es la más destacada. Unas 13.000 personas usarán esta conexión. Ante la alta demanda se refuerzan las operativas para que nadie se quede sin disfrutar de sus ansiadas vacaciones.

Un puente de agosto que sigue marcado por las altas temperaturas, aunque han bajado en relación a días anteriores, donde durante varios días seguidos algunos puntos del archipiélago sobrepasaron los 40 grados. Este sábado se prevé un ligero aumento de las temperaturas, pero en ningún caso comparable como las que se han alcanzado a principios de semana.

Calor que invita a ir a las zonas costeras donde los hoteles, se acercan al 100% de ocupación.