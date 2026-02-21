La vicepresidenta de Ashotel en el área metropolitana, Myriam Ortega, señala que esta ocupación hotelera refleja cifras “favorables y previsibles”

RTVC.

Son muchas las personas que llegan desde otras islas y también quienes acuden de vacaciones para disfrutar del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Los hoteles de la capital tinerfeña se encuentran llenos en este último fin de semana de fiesta.

Cabe destacar, que en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, la media global de reservas se situaba entre 3 y 5 de febrero en un 64,88%.

Imagen archivo RTVC.

Por tanto, según datos proporcionados por la encuesta elaborada por el Observatorio de Sostenibilidad y Competitividad Turística de ASHOTEL, este fin de semana de piñata se sitúa casi en el 67%.

Alta demanda turística

La vicepresidenta de Ashotel en el área metropolitana, Myriam Ortega, señala que se trata de cifras “favorables y previsibles” en mencionada ocupación hotelera, al coincidir con un periodo de alta demanda turística en invierno.

Ortega destaca que el atractivo de una fiesta declarada de interés turístico internacional, unido a las reservas de última hora, especialmente de clientes locales, impulsa la ocupación en Santa Cruz y La Laguna pocos días antes del inicio del Carnaval en la calle.