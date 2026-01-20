Hoteles, bares y restaurantes del centro se preparan para semanas de reservas y alta ocupación y jornadas intensas de trabajo en Carnaval

Con el Carnaval a la vuelta de la esquina, el teléfono no deja de sonar en los hoteles del centro de Santa Cruz de Tenerife. Las reservas aumentan día a día y muchos establecimientos confirman que aún queda disponibilidad, aunque las plazas libres se van reduciendo progresivamente a medida que se acercan las fechas clave de la fiesta.

El perfil del visitante es variado, con una fuerte presencia de clientes peninsulares que repiten cada año y un notable movimiento interinsular, atraído por el ambiente del Carnaval chicharrero.

Gran esfuerzo organizativo

Esta afluencia se traduce también en buenas expectativas para bares y restaurantes, que ya se preparan para la fiesta en la calle con pedidos de mercancía que, en algunos casos, se triplicarán en las próximas semanas.

El Carnaval dispara las reservas y la actividad económica en Santa Cruz de Tenerife. RTVC

Desde el sector reconocen que la semana de Carnaval es una de las más positivas del año. Aunque supone muchas horas de trabajo y un gran esfuerzo organizativo, el impacto económico se deja sentir con claridad en la ciudad, consolidando estas fechas como un auténtico revulsivo para la hostelería y el comercio local.