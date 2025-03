Los cuatro canarios convocados por Luis de la Fuente para el partido de cuartos de final de la Liga de Naciones ya comenzaron el trabajo para los partidos ante Países Bajos

Los jugadores de la selección española de fútbol participan en un entrenamiento celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas (Madrid), antes de sus dos encuentros ante Países Bajos en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA. EFE/ Juanjo Martín

La selección española trabaja ya en la Ciudad del Fútbol, con frío y lluvia que no impidió que recibiera en su primer entrenamiento este lunes el calor de los aficionados, en una sesión suave de apenas 30 minutos para casi todos los jugadores, sin Aleix García, que llegó a la concentración a última hora de la tarde, y con Fabián Ruiz en el gimnasio. El seleccionador Luis de la Fuente ha convocado en esta ocasión a cuatro jugadores de las islas: Pedri (FC Barcelona), Ayoze (Betis), Yeremi Pino (Villarreal) y Raúl Asencio (Real Madrid).

Primera cita para Asencio

Raúl Asencio disfrutó de su primer día como internacional con el orgullo de llegar a la absoluta por su crecimiento en el Real Madrid, y apuntó a Sergio Ramos y a Carles Puyol como sus referentes, los futbolistas en los que se fijaba para crecer como defensa.

«Sergio Ramos, al final, siempre ha sido un referente para mí. Para todas las personas que les gusta el fútbol saben lo que ha sido, tanto con el Real Madrid como con la selección española. Es un referente claro. A nivel nacional hay muchos, como Carles Puyol. Te fijas en ellos y en su forma de jugar desde pequeño, vas sacando las virtudes de cada jugador», reconoció.

Asencio, que desde noviembre ha pasado de jugar con el Castilla en Primera RFEF a hacerlo con el Real Madrid en la élite y asentarse como titular con Carlo Ancelotti, mostró la felicidad que sintió en un día muy especial en su carrera.

«Estoy muy contento y feliz por vivir esta nueva experiencia, quiero tratar de vivirla al máximo. Desde que soy pequeño soñaba con algo como esto y que haya podido llegar de esta manera me hace estar súper orgulloso y súper contento», valoró a los medios de la Federación.

El defensa madridista contó como se enteró de la llamada del seleccionador Luis de la Fuente para la disputa de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones que España protagoniza ante Países Bajos.

«En el entrenamiento el míster Ancelotti apareció y me dio la noticia en mitad del campo, que iba convocado con la selección nacional y bueno, imagínate, todos los compañeros felicitándome, el cuerpo técnico, la verdad es que fue bonito», recordó.

Cuatro meses trepidantes

Cumplido un sueño, antes de su debut con la absoluta, Asencio reflexionó sobre los pasos que ha dado de forma rápida los últimos cuatro meses. «Siempre crees que puedes conseguir algo, pero es verdad que ha sido todo muy rápido, muy brusco y estoy adaptándome a todas las situaciones que estoy viviendo. Desde niño bromeas en lo que puedes conseguir y ahora que se está cumpliendo».

«Siempre me he considerado que soy una persona fuerte de cabeza. El paso a venir a Madrid desde tan pequeño, con 14 años, separarme de mi familia, de todos mis amigos y de lo que realmente era algo fácil para mí, lo rutinario, me hizo más fuerte mentalmente el tener que venir a la residencia y adaptarme a un nuevo entorno, a nuevas personas. Me hizo fuerte de mente», reconoció.

Ahora, Asencio encara la oportunidad en la absoluta con el objetivo de «disfrutar, aprender, vivir la experiencia» y conocer una forma diferente de trabajar con la selección española. «He podido ver y vivir todo como aficionado al fútbol y ahora empiezo esta nueva experiencia abierto a escuchar a todo el mundo, a tratar de aprender de todos y cada uno de mis compañeros, cuerpo técnico y personal. Quiero disfrutar al máximo».

Una plaza en la fase final

Los internacionales españoles no compartían momentos juntos desde el pasado noviembre. Molestias y lesiones del fin de semana dejaron fuera a Íñigo Martínez y Marc Casadó, que ni viajaron desde Barcelona, y a Bryan Zaragoza, que se sometió a pruebas en la Ciudad del Fútbol y un problema muscular le mandó de vuelta a Pamplona.

Citados como novedades Dean Huijsen y Aleix García, en una convocatoria que se queda en 26 jugadores, tras las primeras fotos como internacionales para Raúl Asencio y Huijsen, la comida de equipo, una reunión con el presidente de la Federación, Rafael Louzán, y el tiempo para el descanso. Así transcurrió el día de la selección española hasta la sesión vespertina de entrenamiento planificada por el cuerpo técnico.

La mayoría de los jugadores dedicaron unos minutos a acudir a la grada, donde animaban los seguidores, una gran mayoría jóvenes que quisieron ver de cerca a los futbolistas, para firmar autógrafos y hacerse fotos.

España busca plaza en la fase final de la Liga de Naciones y encara el jueves la visita a Róterdam para posteriormente cerrar la eliminatoria de cuartos de final en Valencia, en el estadio Mestalla.